الخدمات الطبية بالداخلية توفر #وظائف_صحية للجنسين

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية توفر وظائف صحية للجنسين بجميع المناطق، للعمل بالمسميات التالية (أخصائي أطفال، وأخصائي جلدية، وأخصائي باطنية، وأخصائي أنف وأذن وحنجرة، وأخصائي نساء وولادة، وأخصائي طب أسرة، وأخصائي عيون).

واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي أطفال (المرتبة 61):

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

2- أخصائي جلدية (المرتبة 61):

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

3- أخصائي باطنية (المرتبة 61):

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

4- أخصائي أنف وأذن وحنجرة (المرتبة 61):

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

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5- أخصائي نساء وولادة (المرتبة 61):

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

6- أخصائي طب أسرة (المرتبة 61):

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

7- أخصائي عيون (المرتبة 61):

– شهادة الزمالة أو الماجستير في التخصص.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

الطلبات:

1- السيرة الذاتية.

2- صورة من المؤهلات العلمية والعملية.

3- صورة من إثبات الهوية.

4- صورة من التصنيف المهني (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية).

ملاحظة:

– يشترط اجتياز المقابلة الشخصية والتي سوف تحدد لاحقاً.

– سيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/11/27هـ ولمدة خمسة أيام من تاريخه.

طريقة التقديم:

– على من تنطبق عليه الشروط إرفاق الطلبات الموضحة أعلاه إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]