منع دخول الدراجات النارية والهوائية للمشاعر المقدسة.. وهذا ما يستثنى منها

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام في الحج العميد سامي الشويرخ، منع كل أنواع الدراجات النارية والهوائية من الدخول إلى المشاعر المقدسة.

وأوضح الشويرخ، وفقاً لما أورد الحساب الرسمي للأمن العام على موقع “تويتر”، أن قرار منع الدراجات النارية والهوائية من الدخول إلى المشاعر المقدسة، يستثنى منه الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية، والمصرّح لها من الجهة المختصة بالأمن العام.