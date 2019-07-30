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السراج يعلق لأول مرة على تقارير تلقي حكومة الوفاق أسلحة من تركيا

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© AP Photo / Michel Euler

القاهرة - سبوتنيك. وقال السراج في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول مساعدات عسكرية ميدانية، تتلقاها حكومة الوفاق من أنقرة "أولا تلقت القوات المعتدية ووفقا لتصريح المبعوث الأممي والعديد من التقارير الأمنية، أسلحة من كافة الأنواع على مدار السنوات الثلاث الماضية من قبل عدد من الدول باتت معروفة للجميع، وكما ذكرت أن هذا الكم الكبير من الأسلحة هو من شجع المعتدي على الهجوم على طرابلس".

وتابع السراج "هذا يعد خرقا للحظر المفروض من مجلس الأمن، ولقد نبهنا إلى ذلك مرارا وفي كل المحافل الدولية التي شاركنا فيها، مطالبين بوقف هذا الخرق أو السماح لنا بالتسلح".

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي "نحن في وضع دفاع عن النفس، نتعاون مع الدول الصديقة وفقا لما نراه مناسبا لحماية أهلنا والدفاع عن شرعية حكومة الوفاق"، مشيرا إلى أن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حصلت على كم كبير من الأسلحة من دول مختلفة وذلك ما شجع الهجوم على العاصمة.\

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات عسكرية، منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من ما وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".

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