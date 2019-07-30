التحالف: الحوثي استهدف آل ثابت لوقوفهم مع دعم الشرعية

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الرياض: قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن جماعة الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، مشيرا إلى أن الحوثي استهدف آل ثابت لوقوفهم إلى جانب "الشرعية".

وأضاف المالكي في مكالمة هاتفية مع قناة "العربية" أن جماعة الحوثي ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية، وأنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن.

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وذكر المالكي أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان.

وأدانت الحكومة اليمنية في وقت سابق بشدة المجزرة التي ارتكبها الحوثي بقصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحا، في حصيلة غير نهائية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "الجريمة التي ارتكبتها المليشيا بحق أبناء المنطقة، عقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة، وتضاف إلى سلسلة جرائمها المرتكبة ضد الانسانية وتؤكد إرهاب ودموية هذه المليشيا، التي تبث الخوف في نفوس المواطنين".