دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة اختراق Capital One يصيب أكثر من 100 مليون عميل

وقعت Capital One والتي تعتبر من أكبر المؤسسات المالية في العالم ضحية عملية اختراق طالت أكثر من 100 مليون مستخدم.

أعلنت Capital One اليوم أنها تعرضت لعملية اختراق اكتشفتها أول مرة في 19 يوليو الحالي، أي قبل 10 أيام من الآن. وذلك بعد أن تعرض أكثر من 100 مليون مستخدم أو عميل إلى تسريب بياناتهم في الولايات المتحدة، بجانب 6 ملايين مستخدم في كندا.

وكما تقول الشركة، فإن البيانات التي تم الحصول عليها كانت للعملاء الذين تقدموا بطلبات البطاقات الائتمانية بين عام 2005 و2019.

وهذا الأرقام التي أعلنت عنها Capital One حول الاختراق:

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تسريب بيانات نحو 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، و6 ملايين في كندا.

البيانات التي تم تسريبها تشمل أسماء، عناوين، رموز البريد، أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، تواريخ الميلاد، والدخل الخاص.

نحو 140,000 رقم ضمان اجتماعي أمريكي تم الوصول إليها منها 80,000 مرتبطة بحسابات بنكية في الولايات المتحدة.

نحو مليون رقم بوليصية تأمين تم الوصول لبياناتها للمستخدمين في كندا.

الوصول إلى بيانات تحويل الأموال التي وقعت في 23 يوم مقسمة على أعوام 2016، و2017، و2018.

من جانبها، قالت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة نشرتها أنه تم إلقاء القبض على المهندسة بيج ثومبسون “Paige A. Thompson” بسبب وجود روابط بينها وبين عملية الاختراق، وتقول المذكرة أن أحد مستخدمين منصة التطبيقات مفتوحة المصدر GitHub وجد أحد المستخدمين ينشر بيانات حول الموقع ومن ثم قام بالإبلاغ عنه.

المصدر:

Capital One Website

التدوينة اختراق Capital One يصيب أكثر من 100 مليون عميل ظهرت أولاً على عالم التقنية.