دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 10 أجهزة تنضم إلى NVIDIA RTX Studio من كبرى شركات الكمبيوتر

لينوفور واتش بي وديل تضيف أجهزة جديدة إلى NVIDIA RTX Studio مع أحدث تقنيات نفيديا.

أعلنت شركة نفيديا اليوم عن إضافة 10 أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة بتصميم NVIDIA RTX Studio ومحطات عمل متنقلة احترافية من شركائها المصنعين لأجهزة الكمبيوتر، مما يوفر تتبعًا للأشعة في الوقت الفعلي، تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتحرير مقاطع الفيديو فائقة الدقة لنحو 40 مليون مصمم مبدع في العالم. لتصبح بذلك عدد الأجهزة في المجموعة 27 جهازًا.

وكشفت نفيديا عن وصول تحديث NVIDIA Studio Driver، والذي يقدم تحسينات لتطبيقات التصميم الإبداعية الشائعة التي يتم تحديثها حول SIGGRAPH، بما في ذلك OTOY Octane Render و Blender و Autodesk Arnold و Maxon Cinema 4D و Substance Painter by Adobe وMagi و VEGAS Pro. أحدث إصدار من برنامج تشغيل Studio يضيف ميزة مطلوبة غالبًا – دعم ألوان 30 بت في تطبيقات OpenGL مثل وAdobe Photoshop وPremier لجميع وحدات معالجة الرسومات.

وبهذه الميزة، يمكن للمنشئين العمل مع صور HDR ومقاطع الفيديو الخاصة بهم بدقة تامة ودون النطاقات التقليدية ذات الألوان 24بت.

Advertisements

وتحدث جاسون بول، المدير العام لبرامج GeForce والتكنولوجيا في نفيديا، بالقول: “أجهزة الكمبيوتر المحمولة RTX Studio ومحطات العمل المتنقلة تنتقل بسرعة إلى مركز الصناعات الإبداعية”. وأضاف “لقد وضعوا تتبعًا للأشعة في الوقت الحقيقي، تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وتحرير متطور للفيديوهات بدقة عالية للغاية في متناول أيدي المبدعين، مما يوفر إمكانات في عامل شكل متحرك كان يحتاج إلى استديو كامل.”

هذه قائمة لمزايا أجهزة NVIDIA RTX Studio الجديدة:

يتمتع Lenovo Legion Y740 Laptop Studio Edition ببطاقة الرسومات RTX 2080 بحجم 17 و15 بوصة، والتي تتوفر لاحقًا هذا الخريف.

تدعم محطات العمل المحمولة لينوفو ThinkPad P53 وP73 ما يصل لكوادرو RTX 5000 GPU ضمن أنظمة بحجم 17 و15 بوصة.

تعد محطات العمل المحمولة Precision 7540 من Dell وDell Precision 7740، المتوفّرة اليوم، مهيئة بوحدات معالجة جرافيك Quadro RTX 5000.

تحتوي محطات العمل المحمولة HP ZBook 15 و17 على بطاقات الرسومات Quadro RTX، وطراز 17 بوصة حتى كوادرو RTX 5000.

تتوفر محطات العمل المحمولة BOXX GoBOXX SLM ببطاقة الرسومات Quadro RTX 3000 في نظام 15 بوصة وأما Quadro RTX 4000 أو 3000 في نظام 17 بوصة.

تتميز أنظمة RTX Studio بوجود بطاقات الرسومات RTX 2080 و2070 و2060، ووحدات معالجة الرسومات Quadro RTX 5000 و4000 و3000 GPU.

وتعمل بطاقات RTX على تسريع إنشاء المحتوى من تحرير الفيديو للعرض ثلاثي الأبعاد، مع أداء أسرع 7 مرات من MacBookPro.

التدوينة 10 أجهزة تنضم إلى NVIDIA RTX Studio من كبرى شركات الكمبيوتر ظهرت أولاً على عالم التقنية.