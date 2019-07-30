شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الـ 46 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الثلاثاء، والذى يستمر لمدة 3 أيام برئاسة أسامة الذويخ رئيس اللجنة وبمشاركة رؤساء إدارات ومسؤولى حقوق الإنسان بالدول العربية. ويبحث مسؤولو وخبراء حقوق الإنسان من الدول العربية الأعضاء فى اللجنة عدة مواضيع معروضة على جدول أعمالها، منها الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، إحياء اليوم العربى لحقوق الإنسان، ودراسة الخطط المرحلية للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان. يأتى هذا الاجتماع بعد إقرار اللجنة فى دورتها السابقة للاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان وإقرار الإعلان العربى المتعلق بحق ومسؤولية منظمات المجتمع المدنى فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

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