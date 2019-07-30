رئيس المجلس العسكري السوداني: سقوط قتلى في الأبيض غير مقبول ويستوجب المحاسبة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان

نقلت وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس العسكري الحاكم عبد الفتاح البرهان قوله إنه ينبغي إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج في مدينة الأبيض أمس الاثنين.

ونسبت الوكالة إلى البرهان قوله "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".