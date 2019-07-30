محرك البحث DuckDuckGo يحسن خدمة الخرائط

أعلنت الشركة المطورة لمحرك البحث DuckDuckGo عن تحسين خدمة الخرائط من خلال إضافة بعض المزايا المريحة، ومنها الوضع الليلي Dark Mode الشهير.

ويعتمد محرك البحث، الملتزم بالحفاظ على خصوصية مستخدميه، على خدمة خرائط "أبل مابس" منذ يناير (كانون الثاني) 2019، والتي تعتبر المنافس القوي لخدمة الخرائط "غوغل مابس"، عن طريق إطار العمل Mapkit-JS.

ويعد التعديل الأكثر لفتاً للانتباه حالياً هو إمكانية استدعاء خدمة الخرائط عن طريق علامة تبويب خاصة بها في محرك البحث، وفي السابق كانت خدمة الخرائط لا تظهر إلا إذا كانت عملية البحث محددة للموقع، ولكن الآن يمكن أن تؤدي عملية البحث عن شريحة لحم أو "Steak" إلى الوصول للمطاعم المختلفة.

علاوة على أنه يمكن تحسين عملية البحث في عرض الخريطة من أجل البحث في المكان القريب، وعندئذ يتم يتغير مقطع الخريطة وفقا لنتائج البحث، وتقوم خدمة "يلب" بتقديم المعلومات عن المتاجر الموجودة والمواقع الأخرى.

ويمكن للمستخدم تفعيل الوضع الليلي لمحرك البحث بالكامل بما في ذلك عرض الخريطة عن طريق الإعدادات بالصفحة الرئيسية تحت قائمة الموضوعات.