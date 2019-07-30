روسيا تدعم جيشها بأحذية ضد الألغام وبدلة إخفاء عن الرادار في عام 2020

تخطط الشركة المساهمة (TSNIITOCHSHMASH) الروسية التابعة لاتحاد الشركات الحكومي "روستيخ Rostec" للمباشرة بأعمال تصميم وتطوير الجيش من الجيل الثالث في عام 2020، وستحمل عدة اللباس التي ستحل محل عدة (Ratnic) التسمية (Sotnic).

ووفقا لموقع العين الإخبارية، ستشمل المعدات الجديدة أحذية ضد الألغام وبدلة ضد الحرارة تخفي الجندي من مستشعرات الأشعة تحت الحمراء وبدلة ضد الرادار.

ومن المخطط له أن يتم إدخال أجهزة طيران صغيرة دون طيار في أنظمة التحكم الأوتوماتيكي بالوحدات التكتيكية، هذا وستتاح إمكانية عرض الصورة التي يتم بثها من كاميرا الجهاز دون طيار على حاجب الخوذة أو على النظارات الواقية، كما سيمكن عرض أوامر الإدارة وخرائط المنطقة وغير ذلك من البيانات على النظارات الإلكترونية.

وقال سيرجي تشيمزوف مدير عام اتحاد الشركات الحكومي "روستيخ Rostec" إنه من المتوقع أن تحل عدة الدروع (Sotnik) من الجيل الثالث مكان العدة (Ratnik) في عام 2025، وإن المعدات ستكون جديدة من حيث مبدأها حيث سيتم فيها دمج أفضل تصاميم التقنيات العالية للشركات الروسية بما فيها الشركات التي تتبع "روستيخ Rostec".

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وأشار تشيميزوف إلى أن وزن العدة سيتم خفضه بنسبة 20% ليكون نحو 20 كيلوجراما وذلك بفضل استخدام المواد المبتكرة والدمج بين وظائف بعض مكونات العدة.

سيتم في العدة (Sotnik) استخدام مادة "حرباء" (متقلبة اللون) متحولة كهربائيا وهي تصميم مشترك للشركة (TSNIITOCHMASH) والشركة القابضة (Roselectronica) حيث يمكن للمادة المتحولة كهربائيا تغيير لونها وفقا للسطح الذي يتم تمويهه والبيئة المحيطة به. هذا وتم للمرة الأولى عرض الخوذة المغطاة بالمادة الفريدة في المنتدى "Army2018".

يقوم "روستيخ Rostec" بتزويد الجيش الروسي بعدة الزي القتالي (Ratnik) من الجيل الثاني منذ عام 2014 وتتألف العدة من 5 أنظمة تكامل بعضها بما فيها نظام الدعم الحيوي ونظام الإدارة والاتصال ونظام التدمير ونظام الحماية والإمداد بالطاقة.

وخصصت هذه العدة لتنفيذ العمليات في الظروف المناخية كافة ليلا ونهارا، وخلال فترة استخدام عدة اللباس العسكري هذه يتم بشكل منتظم تحسين وتعديل مكوناتها كافة تقريبا وتزويد الجيش بالنماذج المعدلة.