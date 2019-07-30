ساعة رياضية ذكية من Runtopia

أطلقت شركة Runtopia الصينية ساعتها الرياضية الذكية S1 الجديدة، التي تعتمد على النظام العالمي لتحديد المواقع GPS.

وتأتي الساعة الذكية الجديدة بجسم مستدير 47 ملم وبوزن 55 غراماً ومصنوع من سبيكة الزنك مع سوار من المطاط، وتهدف الساعة الجديدة إلى تلبية متطلبات عشاق الرياضة، الذين يرغبون في متابعة تطورهم في اللياقة البدنية وتقييمه بواسطة تطبيق Runtopia.

وتوفر الساعة بالارتباط مع التطبيق العديد من الوظائف، منها التدريب الصوتي عن طريق الهاتف الذكي مع قياس السرعة والمسافة ومعدل نبضات القلب في الوقت الحقيقي من أجل إخبار المستخدم بجميع التعديلات اللازمة لتحسين التدريب.

وتشتمل الساعة على بوصلة وساعة إيقاف ومنبه، وتوفر إشعارات بخصوص المكالمات الهاتفية والرسائل الواردة وتذكير النشاط واحتساب عدد الخطوات اليومي ومتتبع السعرات الحرارية، بالإضافة إلى وجود أوضاع خاصة لركوب الدراجات والمشي في الهواء الطلق أو في الأماكن المغلقة.

وتمتد فترة تشغيل البطارية في وضع الاستعداد Standby حتى 25 يوماً، كما أنها تمتاز بأنها مقاومة للماء وفقا لمعيار 3 ATM وتعمل في نطاق درجة حرارة 10 إلى 50 درجة مئوية، ويبلغ سعرها نحو 80 دولاراً أمريكياً.