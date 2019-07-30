139 مليون شخص يستخدمون "تويتر" يومياً

بلغ عدد مستخدمي موقع تويتر خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 139 مليون مستخدم يومياً، مقابل 134 مليون مستخدم خلال الربع الأول من العام الحالي، في الوقت الذي توقف فيه الموقع عن نشر أرقام المستخدمين شهريا منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن نمو عدد المستخدمين يشير إلى نجاح المزايا الجديدة والإضافات التي يضيفها في جذب المزيد من المستخدمين.

في الوقت نفسه، فإن البيانات الأخيرة تشير إلى نجاح "تويتر" في جذب المستخدمين الجدد والاحتفاظ بهم وهو أمر لم يكن يحدث في الماضي. ورغم شعبية "تويتر" بين مشاهير العالم والشخصيات العامة بما في ذلك الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، فإن عدد المستخدمين النشيطين للموقع يومياص يعتبر صغيراً جداً مقارنة بمواقع التواصل الاجتماعي المنافسة مثل "فيس بوك" الذي يستخدمه حوالي 1.59 مليار مستخدم نشط يومياً.

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من جانب آخر سجلت أسهم موقع تويتر ارتفاعاً في قيمته بنسبة 9.5 %خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعدما سجل الموقع زيادة في عائداته بنسبة 18% لتصل إلى 841 مليون دولار.

ويشهد استخدام "تويتر" إقبالاً شديداً من جانب المستخدمين أثناء بث الأحداث المباشرة مثل حفلات توزيع الجوائز والمباريات الرياضية والبرامج التلفزيونية، حيث يزيد استخدام المستخدمين للموقع من أجل التعليق على هذه الأحداث.

ووقع موقع "تويتر" اتفاقاً مع شبكة "إن.بي.سي يونيفرسال" لبث محتويات الشبكة من دورة الألعاب الأوليمبية التي ستقام في طوكيو عام 2020.