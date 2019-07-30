بيان من السعوية بشأن هلال ذي الحجة ومعهد الفلك المصري يحدد أول أيام العيد

وطالبت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعوددية "واس".

وقالت المحكمة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية صباح اليوم الثلاثاء: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن المحكمة العليا السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440هـ".

وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه، لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".

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في سياق متصل، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، أن "الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة القادم الموافق 2 أغسطس/أب، وعليه فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس".

وقال المعهد في بيان إن "هلال شهر ذي الحجة لعام 1440 سيولد في تمام الساعة الخامسة و12 دقيقة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الخميس المقبل في الأول من شهر أغسطس والـ29 من شهر ذي القعدة الحالي (يوم الرؤية)".

وأضاف البيان، أن "الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 32 دقيقة بعد غروب شمس في يوم الرؤية، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فإن الهلال الجديد يبقى بعد غروب الشمس لمدد تتراوح ما بين 17 و39 دقيقة".

وأوضح معهد البحوث الفلكية أن "يوم لجمعة القادمة هي غرة ذي الحجة فلكيا، ولذا يكون يوم الوقوف على عرفة السبت في العاشر من أغسطس/ أب، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك الأحد 11 أغسطس وفقا لـ"الحسابات الفلكية".