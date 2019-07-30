حميدتي يبعث ببرقية تعزية لولي عهد السعودية

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقاليحميدتي يبعث ببرقية تعزية لولي عهد الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقاليحميدتي يبعث ببرقية تعزية لولي عهد السعودية

بعث الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، برقية تعزية لولي عهد السعودية محمد بن سلمان بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.

وتوفي الأمير بندر بن عبد العزيز، يوم الأحد، وهو والد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، والشقيق الأكبر للملك سلمان بن عبد العزيز، عن عمر ناهز 95 عاما.

المصدر: وكالات