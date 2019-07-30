شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس العسكرى السودانى: سقوط قتلى فى الأبيض غير مقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء، عن رئيس المجلس العسكرى الحاكم عبد الفتاح البرهان قوله إنه ينبغى إجراء محاسبة فورية بعد مقتل ما لا يقل عن أربعة تلاميذ بالرصاص خلال فض احتجاج فى مدينة الأبيض أمس الاثنين. ونسبت الوكالة إلى البرهان قوله "ما حدث في الأبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة".

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