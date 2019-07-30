شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت صحيفة "باج نيوز" السودانية، وفاة هدية محمد الزين، والدة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير في مستشفى السلاح الطبي بعد معاناة طويلة من المرض. Advertisements وفي أيامها الأخيرة تدهورت حالتها الصحية ، ونقلت هدية إلى مستشفي علياء التخصصي بأم درمان التابع لـ السلاح الطبي إلى أن توفيت مساء أمس.

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