شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو لتحرى هلال "ذى الحجة" مساء بعد غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت المحكمة العليا السعودية إلى تحرى رؤية هلال شهر "ذى الحجة" مساء بعد الخميس الموافق الـ29 من شهر ذى القعدة للعام 1440 هجرية. وذكرت المحكمة - فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- اليوم الثلاثاء، أنها تدعو عموم المسلمين فى جميع أنحاء المملكة إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته لديها أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته فى الوصول إلى أقرب محكمة.

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