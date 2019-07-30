شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب الحدود العراقية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضربت هزة أرضية اليوم الثلاثاء، الشريط الواصل من خانقين إلى السليمانية شمالى بغداد القريبة من الحدود الغربية لإيران، ذلك وفقا لما أعلنه الرصد الزلزالى العراقى.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الرصد فى بيان قوله إن :"هزة أرضية ضربت الحدود العراقية الإيرانية، وشعر بها سكان عدد من المدن"، مضيفة أن شدتها بلغت 4.4 وشعر بها أهالى خانقين وكلار وصولا إلى محافظة السليمانية.
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