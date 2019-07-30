اليمن.. تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة والحوثيين في الحديدة

اليمن / عبدالله أحمد/ الخليج 365
ذكرت مصادر محلية في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، أن مواجهات عنيفة تجددت فجر الثلاثاء، بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، وجماعة "الحوثي".
وذكر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة" التابع للجيش، أن الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً على مواقع القوات في "سوق الحلقة" ومحيط "كيلو 7" وعدد من الأحياء جنوب مدينة الحديدة، الأمر الذي أدى إلى اشتعال المواجهات بين الطرفين.
وقال المركز إن القوات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية تصدت لهجوم شنه الحوثيون مستخدمين فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
فيما أفاد شهود عيان للأناضول، أن الأحياء الجنوبية في الحديدة شهدت قصفاً متبادلاً بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين.
ووصفت مصادر محلية تلك المواجهات بأنها أعنف معارك شهدتها الحديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وخلال الأسبوع الأخير، عادت الحديدة إلى واجهة الأحداث، بعد أن تجددت المعارك فيها رغم الهدنة المعلنة بين الحكومة والحوثيين وفق اتفاق السويد منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي.
ويقول المركز الإعلامي، إن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في مواجهات الإثنين، فيما اتهم الحوثيين بقصف الأحياء السكنية بمديرية جنوب شرق المحافظة، وأن القصف ألحق أضراراً بمنازل السكان وأدى إلى إصابة أحدهم.
ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، والذي تشرف عليه لجنة أممية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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