الصليب الأحمر يدعو أطراف النزاع باليمن إلى وضع حد لمعاناة السكان

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365

دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الثلاثاء، أطراف النزاع في اليمن إلى إيجاد اتفاقية تضع حدا لمعاناة السكان.

جاء ذلك في تغريدة للجنة نشرتها عبر الحساب الرسمي لمكتبها باليمن على "تويتر"، غداة استهداف سوق شعبي في محافظة صعدة (شمال)؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين.

وأوضحت اللجنة أن"الهجوم على الأسواق والمطارات والمناطق السكنية والمستشفيات والمدارس يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".

ودعت كافة أطراف النزاع في اليمن لإيجاد اتفاقية تضع حداً لمعاناة السكان، مشددة على أن المدنيين والأعيان المدنية ليسوا هدفا.

وخلال الساعات الماضية، تبادل التحالف العربي والحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) الاتهامات بشأن المسؤولية عن قصف استهدف سوقا في منطقة قطابر بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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إذ أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، يوسف الحاضري، مقتل 13 مدنيا وإصابة 26 آخرين في قصف جوي على سوق آل ثابت في مديرية قطابر، محملا مسؤوليته إلى مقاتلات التحالف العربي.

وسريعا رد التحالف العربي نافيا أي علاقة له بهذا القصف، متهما في المقابل الحوثيين بالمسؤولية عنه.

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، فجر الثلاثاء، إن "ميليشيات الحوثي هي من ارتكبت مجزرة سوق آل ثابت في صعدة، واستهدفت المدنيين لوقوفهم مع الحكومة الشرعية"، حسب ما نقلت عنه قناة "العربية" السعودية.

وأضاف المالكي بأن التحالف يعمل مع زعماء قبائل آل ثابت لنقل جرحى القصف للعلاج في مدينة جازان جنوبي السعودية.

على النحو ذاته، ألقى وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني مسؤولية القصف على الحوثيين، وقال إن "الحوثيين قصفوا السوق بصواريخ الكاتيوشا.

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