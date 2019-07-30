تحييد إرهابيين إثنين خلال تسللهما من شمال العراق إلى الأراضي التركية

أنقرة/محمد طوسون/الخليج 365

حيّد الجيش التركي إرهابيين إثنين من منظمة "بي كا كا" خلال محاولتهم التسلل من شمال العراق إلى الأراضي التركية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن قوات الحرس الحدودي نظمت عملية ضد إرهابيين اثنين حاولا التسلل إلى داخل البلاد من منطقة "متينا" شمالي العراق، بهدف تنفيذ هجمات إرهابية.

وأسفرت العملية عن تحييد الإرهابيين المذكورين وضبط أسلحتهما.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

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