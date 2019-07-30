العراق يعتزم ربط البلاد مع تركيا بالسكك الحديدية

بغداد/ أمير السعدي/ الخليج 365
أعلنت وزارة النقل العراقية، الإثنين، عزمها ربط البلاد بسكك حديد مع تركيا.
جاء ذلك على لسان وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي، في حديث لتلفزيون السومرية العراقية (خاصة).
وقال الوزير إن "وزارة النقل لديها خطة لإعادة النشاط لشركة السكك الحديدية، خاصة وأنها مرت بسنوات أزمة انعكست على الآداء في السابق".
وأشار إلى أن "الشركة بدأت بالتحسن،إذ أن قطار البصرة (جنوب) كان يستغرق 10 ساعات للوصول (إلى بغداد)، إلا أنه الآن يصل في 7 ساعات، ولدينا قطارين على هذا الخط".
وأضاف لعيبي، "اتجهنا سككيا إلى الشمال، حيث وصلنا إلى سامراء بخط سككي وكذلك إلى مصافي بيجي"، مشيرًا إلى "قرب اكتمال خطوط الموصل وصلاح الدين".
وبشأن الربط السككي الخارجي، أوضح لعيبي، أن "كل عملية ربط بين دول تخضع لمعيارين، الأول هو الجدوى الاقتصادية، والثاني الاعتبارات السياسية".
ولفت إلى أن "الوزارة تعتزم ربط العراق سككيا مع تركيا خلال الفترة المقبلة"، من دون تفاصيل إضافية.
وأضاف وزير النقل، أن "شبكات العراق لا تستوعب حاليا الربط السككي مع دولة الكويت، لأنها مصممة للنقل الداخلي وتحتاج إلى أمور كثيرة للقيام بمثل هذا المشروع".
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