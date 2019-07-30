إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب 12 فلسطينيا بجراح، والعشرات بحالات اختناق، الثلاثاء، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها في مستشفى رفيديا الحكومي، قدمت العلاج لأربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس.

ولفتت إلى أن جميع الإصابات في الأطراف السفلية، وبحالة مستقرة.

كما قال مسعفون ميدانيون، للأناضول، إنهم قدموا العلاج ميدانيا لثمانية مصابين بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات الاختناق.

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وبحسب شهود عيان، فقد اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية داهمت حي الضاحية بمدينة نابلس.

وأشار الشهود، إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان.

بدورهم رشق الشبان القوات بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات مطاطية.

وعادة ما يقتحم الجيش الإسرائيلي المدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال مطلوبين.

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