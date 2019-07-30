19 معتقلا في السجون الإسرائيلية يشرعون في إضراب عن الطعام

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
شرع 19 معتقلا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، في إضراب مفتوح عن الطعام تضامنا مع عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري "دون محاكمة".
وقال حسن عبد ربه، الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، للأناضول، إن 19 معتقلا ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (أحد فصائل منظمة التحرير) شرعوا الثلاثاء بالإضراب المفتوح عن الطعام.
ويقبع المضربون في سجني النقب وريمون جنوبي إسرائيل.
وأضاف عبد ربه إن الاضراب اسناد وتضامن مع عشرة معتقلين في السجون الإسرائيلية مضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري.
وأشار إلى أن المعتقلين أكدوا المضي في الإضراب حتى تحقيق مطالب زملائهم.
والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل، ويتم تمديده لمرات عديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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