- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
قتل 15 شخصاً على الأقلّ في روالبندي فجر الثلاثاء إثر تحطّم طائرة عسكرية صغيرة في حيّ سكني في المدينة الواقعة قرب إسلام أباد، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس متحدث باسم فرق الإسعاف.
وقال المتحدّث فاروق بوت أن “طائرة صغيرة تحطّمت في منطقة سكنية. حتى الآن انتشلنا 15 جثة، 10 منها لمدنيين والخمس الباقية لأفراد الطاقم”.
وأضاف أنّ الحادث أسفر أيضاً عن سقوط 12 جريحاً.
وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 قتيلاً إثر تحطم طائرة عسكرية صغيرة في حي سكني في #باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.