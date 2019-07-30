15 قتيلاً إثر تحطم طائرة عسكرية صغيرة في حي سكني في #باكستان

صحيفة الخليج الالكترونية

قتل 15 شخصاً على الأقلّ في روالبندي فجر الثلاثاء إثر تحطّم طائرة عسكرية صغيرة في حيّ سكني في المدينة الواقعة قرب إسلام أباد، بحسب ما أعلن لوكالة فرانس برس متحدث باسم فرق الإسعاف.

وقال المتحدّث فاروق بوت أن “طائرة صغيرة تحطّمت في منطقة سكنية. حتى الآن انتشلنا 15 جثة، 10 منها لمدنيين والخمس الباقية لأفراد الطاقم”.

وأضاف أنّ الحادث أسفر أيضاً عن سقوط 12 جريحاً.

وفرض عناصر من الجيش الباكستاني طوقاً أمنياً حول مكان سقوط الطائرة التي بدا واضحاً على حطامها المشتعل والمتفحّم شعار الجيش.