موتورولا تكشف عن الهاتف الذكي Moto E6 الجديد

كشفت شركة موتورولا عن الهاتف الذكي Moto E6 الجديد، الذي يمتاز ببطارية قابلة للتغيير سعة 3000 ميللي أمبير ساعة. وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الجديد ينبض بداخله معالج Snapdragon 435 مع ذاكرة عشوائية سعة 2 غيغابايت وذاكرة داخلية فلاشية سعة 16 غيغابايت. ويمتاز الهاتف بشاشة قياس 5.5 بوصة وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميغابيكسل وأخرى أمامية للصور السيلفي بدقة 5 ميغابيكسل. ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل أندرويد 9.0، ومن المقرر طرحه في الأسواق هذا الصيف نظير سعر يبلغ 149 دولاراً أمريكياً.

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