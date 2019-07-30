ليست سوريا.. إسرائيل تقصف بواسطة "إف 35" هذه الدولة العربية

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ونقلت الصحيفة العبرية، عن الخبير العسكري، رون بن يشاي، اليوم الثلاثاء، أن "القاعدة التي تم قصفها هي القاعدة العسكرية الأقرب إلى سوريا وتستغلها إيران لإدخال الأسلحة عبر العراق إلى سوريا ولبنان للعمل ضد إسرائيل".

وأوضح أن الموقع الذي تم قصفه يتبع لما وصفه بـ"المليشيات الموالية لإيران في العراق".

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من نفي مصادر عراقية، صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن صف على معسكر أشرف، شرق العاصمة بغداد، من قبل طائرات إسرائيلية أو غيرها.

وقال المصدر في تصريح لموقع "RT"، إن "بعض وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية تحدثت عن معلومات حول قصف طيران إسرائيلي لمعسكر أشرف الذي تتواجد فيه منظمة بدر بزعامة هادي العامري، لكن هذا لم يحدث".