البشير يخرج من السجن.. ماذا حدث في المساء

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© REUTERS / UMIT BEKTAS
وبحسب الصحيفة: "شهد البشير، الذي خرج برفقة شقيقه، عبد الله، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين محب، صلاة الجنازة، وسط انتشار شرطي كثيف بمحيط سكن الأسرة".
ووفقا لشهود عيان تحدثوا للصحيفة السودانية، فإن "البشير أحيط بحراسة أمنية محدودة، وورى جثمان الفقيدة بمقابر حمد في الخرطوم بحري".
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