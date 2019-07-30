شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار الحرارة فى معظم الأنحاء وسقوط أمطار فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول الخليج ارتفاع فى درجات الحرارة، وتسود أجواء حارة فى أغلب المناطق، مع توقعات بسقوط أمطار فى الإمارات .

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات و الاتصالات البحرينية، إن الطقس فى مملكة البحرين اليوم (الاثنين)، حارًا ورطبًا مع بعض السحب أحيانًا، فالرياح، شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا.

وارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة، العظمى 41 مْ الصغرى 31 مْ.



البحرين

الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، مع احتمال هطول بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية "20 – 30 كم/س بوجه عام، تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الموج فى الخليج العربى يكون خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثانى عند الساعة 35:23 والجزر الأول عند الساعة 16:59 والجزر الثانى عند الساعة 07:10 .

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وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:53 والمد الثانى عند الساعة 19:40 والجزر الاول عند الساعة 14:24 والجزر الثانى عند الساعة 02:37 .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 46 35 55 20 دبى 44 36 50 25 الشارقة 44 34 55 25 عجمان 43 35 55 15 أم القيوين 43 32 50 15 رأس الخيمة 41 33 60 25 الفجيرة 35 32 75 50 العين 44 33 50 20 ليوا 46 34 45 15 الرويس 44 32 75 20 السلع 43 33 70 25 دلما 42 34 75 35 طنب الكبرى 39 30 80 45 طنب الصغرى 39 30 80 45 أبو موسى 39 30 75 40، الرطوبة النسبية: العظمى 85 % الصغرى 40%..



المركز الوطنى للأرصاد فى الإمارات

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى السعودية، تقريرها عن حالة الطقس، سماء صحو إلى غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة، ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التى تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين الليث وجازان وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقة نجران

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.