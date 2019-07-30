الان تتابع مرشح رئاسي أمريكي يتعاقد مع مغنية راب لكسب أصوات الشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واشنطن – وكالات – الخليج 365

تعاون المرشح عن الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية بيرني ساندرز مع مغنية الراب الأميركية كاردي بي، الاثنين، لحضّ الناخبين الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

والتقى الثنائي في مركز للتجميل في ديترويت، شمال الولايات المتحدة، لتصوير إعلان موجه للناخبين الشباب، وهو مكان مناسب لكاردي بي المعروفة هناك لأغانيها.

وقال ساندرز لقناة “سي إن إن” قبل بدء التصوير: “نعمل على طرق لتعبئة الشباب حول المسائل السياسية”، مضيفاً: “كثير منهم يصوتون، لكن ذلك ليس كافياً”.

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ونشرت كاردي بي، المتحدرة من حي برونكس، بعد ذلك صورة على حسابها على انستجرام وهي تتحاور مع السناتور المستقل عن فرمونت، وشكرته للعمل معها في مشاريعها من أجل “تغيير البلاد”.

ليست هذه المرة الأولى التي تعلن فيها كاردي بي تأييدها لساندرز. ففي 16 يوليو (تموز)، كتبت عنه على تويتر “هذا الرجل يكافح من أجل المساواة في الحقوق، الحقوق الإنسانية، منذ وقت طويل”.

كما هاجمت كاردي بي، مطلع هذا العام، دونالد ترامب واتهمته بأنه يجبر العديد من الموظفين على العودة إلى أعمالهم بدون رواتب للحد من آثار الإغلاق الحكومي.

ويشغل بيرني ساندرز المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي التي تمنحه 15 بالمئة للانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديموقراطي، بحسب موقع “ريل كلير بوليتيكس” الذي ينشر استطلاعات رأي مختلفة. وهو قريب من السناتورة الديموقراطية إليزابيث وارن (14,5%) لكن يبقى بعيداً عن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن (29,3%).