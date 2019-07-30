هواتف جديدة منخفضة التكلفة من نوكيا

أطلقت شركة HMD Global اثنين من الهواتف الجوالة الجديدة هما نوكيا 220 4G ونوكيا 105 بسعر أقل من 50 يورو.

وأوضحت الشركة الفنلندية أن تصميم هاتف نوكيا 220 4G يتشابه مع هاتف نوكيا 220 الأصلي من عام 2014، ويتضمن الجهاز الجديد متصفح الويب وتطبيق فيس بوك مع لعبة Snake الشهيرة، مع دعم تقنية اتصالات الجيل الرابع 4G.

وبفضل معدل الاستهلاك المنخفض للغاية فإن شحنة البطارية 1200 مللي أمبير ساعة تكفي لمدة 27 يوماً في وضع الاستعداد، وهو ما يستعيد ذكريات هواتف نوكيا القديمة، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 16 ميجابايت وذاكرة الفلاش 24 ميغابايت. ويبلغ سعر الهاتف الجديد 39 يورو.

ويأتي جهاز نوكيا 105 الجديد بمواصفات تقنية مشابهة للهواتف الجوالة من بداية الألفية، حيث يتيح إمكانية تسجيل ما يصل إلى 2000 جهة اتصال و500 رسالة نصية، كما أنه يتضمن منفذ الصوت 3.5 ملم وراديو FM. ويبلغ سعر الهاتف الجديد 13 يورو.