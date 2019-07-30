دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper سفارة المملكة بالفلبين تحذر السعوديين من مرض تنقله أنثى البعوض

وجهت سفارة السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، اليوم الاثنين، تحذيرًا للمواطنين والزائرين، من أحد الأمراض الذي انتشر في الفلبين بصورة كبيرة مؤخرًا.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر: «تهيب السفارة بالمواطنين المتواجدين في جمهورية الفلبين، بأخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمى الضنك، نظرًا لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة».

وطالبت السفارة، في حالة الطوارئ، التواصل على الأرقام التالية: هاتف السفارة(006328564444) وهاتف شؤون السعوديين (00639178946464 – 00639188073636).

وكانت السفارة أكدت أول أمس السبت، أن المواطنين السعوديين في الفلبين لم يتعرضوا لأي أَذَى جراء الزلزال الذي ضرب شمال الفلبين، كما أن السفارة لم تتلقَّ أي بلاغ من قبل المواطنين، وترجو من الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه.

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وحمى الضنك، عدوى فيروسية تنتقل بواسطة لدغة أنثى بعوضة، وتشبه أعراضها الإنفلونزا ولكنها شديدة، ولا يوجد علاج لحمى الضنك، لكن الحصول على الرعاية الطبية المناسبة يقلل نسبة الوفيات، وأفضل طريقة للوقاية منها هي تجنب لدغات البعوض.

وتنتشر حمى الضنك غالبًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وهي سريعة الانتشار خاصة في المناطق الحضرية الفقيرة والضواحي والمناطق الريفية.

وأعراض المرض تشبه الإنفلونزا ولكنها شديدة، ويتم الاشتباه بالإصابة بها عند ارتفاع درجة الحرارة (أعلى من 40 درجة مئوية) وظهور اثنين من الأعراض التالية: صداع شديد، وألم خلف العين، وألم في العضلات والمفاصل، وغثيان، وقيء، وطفح جلدي، وتستمر الأعراض غالبًا لمدة يومين إلى سبعة أيام.

وقد يتطور المرض ليصبح حمى الضنك الشديدة؛ حيث يحدث تلف للأوعية الدموية وتسريب السوائل من خلالها، وينخفض عدد الصفائح الدموية، مما يؤدي إلى حدوث نزيف شديد وانخفاض مفاجئ بضغط الدم، أو فشل لأحد أجهزة الجسم ثم الوفاة.