تُقام صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مساء اليوم الأثنين في الحرم المكي، إذ أعلن الديوان الملكي وفاته يوم الأحد، عن 96 عاما.
والأمير بندر من مواليد عام 1923، وهو العاشر بين أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الذي أنجب 36 ابنا و27 بنتا.
ولم يتقلد الأمير بندر أي منصب رسمي، وكان ابنه فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، يمثله في هيئة البيعة.
وتزوج الأمير الراحل ثلاث مرات، وأنجب 23 ابنا وبنتا.
فإضافة إلى تولي الأمير فيصل إمارة منطقة الرياض، يشغل أبناء الأمير بندر مناصب هامة في الدولة، من بينهم الأمير خالد بن بندر مستشار الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركى بن بندر قائد القوات الجوية الملكية السعودية والأمير عبد الله بن بندر وزير الحرس الوطني السعودي.
وكان الأمير بندر هو أكبر أبناء المؤسس الباقين على قيد الحياة، وبوفاته بقى سبعة فقط من أبناء الملك عبدالعزيز.
وأصبح الأمير متعب، وترتيبه رقم 17، أكبر أبناء المؤسس حاليا. أما الملك الحالي سلمان فهو الخامس والعشرون من حيث الترتيب.
كذلك بقي من أبناء المؤسس الأمراء ممدوح وعبدالإله وأحمد ومشهور.
#استجابة_لأسئلتكم: 7 معلومات مهمة عن آل سعود والسعودية..التأسيس وقضية الاعتقالات
ومن أبرز أمراء الجيل الأول الباقين وأصغرهم سناً الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي شغل منصب ولي عهد الملك سلمان لفترة وجيزة بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2015.
وأُعفي الأمير مقرن من منصبه بناء على رغبته، ليخلفه الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ويُعيّن محمد بن سلمان وليا لولي العهد. وبعد تنازل محمد بن نايف عن المنصب أصبح محمد بن سلمان ولياً للعهد، وبدأت بذلك مرحلة جديدة يبرز فيها أحفاد المؤسس ضمن الدائرة الحاكمة.
ومن بين هذا العدد الكبير من أبناء عبدالعزيز، وصل ستة فقط إلى الحكم، وهم كالتالي:
- الملك سعود: 1953 - 1964
- الملك فيصل: 1964 - 1975
- الملك خالد: 1975 - 1982
- الملك فهد: 1982 - 2005
- الملك عبدالله: 2005 - 2015
- الملك سلمان: 2015 - حتى الآن
ومن بين بنات المؤسس، بقي ستة منهن على قيد الحياة وهن الأميرات الجوهرة الثانية، ولطيفة، ونورة الثانية، ومشاعل، وعبطاء، وطرفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، من هم الأحياء من أبناء المؤسس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.