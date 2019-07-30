شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزى العمانى": الأربعاء المقبل آخر موعد لاستبدال الأموال المنتهى صلاحيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح البنك المركزى العمانى، اليوم أن يوم الأربعاء ، المقبل هو اليوم الأخير لاستبدال الاوراق المنتهية صلاحيتها، بعد أن أعلن البنك المركزى العمانى استنادا إلى أحكام المادة 45 من القانون المصرفى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 114/2000 إلى جميع الشركات والمؤسسات المصرفية العاملة فى البلاد، بحسب وكالة أنباء سلطنة عمان .

وطالب المواطنين بأنه سوف يقوم بمنح مهلة لمدة شهر واحد فقط اعتباراً من 1 يوليو ، لاستبدال الأوراق المنتهية صلاحيتها، والتى تشتمل الآتي:

الأوراق النقدية العمانية من جميع الإصدارات القديمة التى تم إصدارها قبل الأول من نوفمبر 1995 وهى كالآتي:

1. الإصدار الأول: الريال السعيدى الذى تم إصداره فى سنة 1970 تحت إشراف سلطة نقد مسقط (مائة بيسة، ربع ريال، نصف ريال، ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات).

2. الإصدار الثاني: الأوراق النقدية التى تم إصدارها فى سنة 1972 تحت إشراف مجلس النقد العمانى (مائة بيسة، ربع ريال، نصف ريال، ريال واحد، 5 ريالات، 10 ريالات).

3. الإصدار الثالث: الأوراق النقدية التى تم إصدارها فى سنة 1976 تحت إشراف البنك المركزى العمانى (الفئات من مائة بيسة إلى الـ 50 ريالاً).

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4. الإصدار الرابع: الأوراق النقدية التى تم إصدارها فى سنة 1985 تحت إشراف البنك المركزى العمانى (الفئات من مائة بيسة إلى الـ 50 ريالاً).

الأوراق النقدية العُمانية إصدار الأول من نوفمبر 1995م:

1. الإصدار الخامس: الأوراق النقدية العمانية من الفئات 50 ريالاً و20

ريالاً و10 ريالات و5 ريالات والتى لا تحمل على واجهتها الشريط الأمنى الهولوغرافى اللامع.

ودعا البنك المركزى العمانى الجميع استبدال الأوراق النقدية القديمة المذكورة أعلاه ، بالأوراق النقدية المتداولة حاليا عن طريق البنك المركزى العُمانى بروى أو فرعيه ، قبل نهاية المدة المحددة أعلاه، علماً بأن هذه العملات ستصبح غير قانونية بعد انقضاء الفترة المحددة للاستبدال ، ولن يتم قبول الإصدارات الملغاة بعد التاريخ المحدد .