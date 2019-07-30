شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تجهز ثلاجة عملاقة لحفظ وتبريد مليون ذبيحة استعدادا لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنجز مشروع السعودية للإفادة من الهدى والأضاحى، 10 مشاريع تطويرية، منها تحديث أنظمة التبريد والنقل استعدادا لموسم حج 1440، لرفع كفاءة العمل وتوفير المزيد من التسهيلات لحجاج البيت الحرام، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وجهز المشروع أيضا الثلاجة العملاقة، التى خصصت لاستيعاب أكثر من مليون ذبيحة، ويتم من خلالها استخدام أفضل الوسائل للحفاظ على صلاحية اللحوم، وتعمل بنظام مراقبة آلى وفق أعلى معايير السلامة.

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ويتم النقل لها وتعبئتها بنظام آلى يبدأ بالسلخ والتقطيع والتنظيف، وينتهى بثلاجات الحفظ، حتى يتم توزيعها على المستحقين فى أنحاء العالم بدءًا بفقراء الحرم.

من جهته، أوضح نائب المشرف العام على المشروع للعمليات الدكتور عمر عطية، أن المشاريع التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة العمل والتسهيل على حجاج بيت الله الحرام، ومن أهم المشاريع التطويرية التى تمت هذا العام استبدال سيور المخلفات بمجزرة المعيصم 2 و3، إضافة إلى استبدال المحولات الكهربائية، وعزل أرضية الثلاجات وفق أعلى التقنيات الحديثة. وقال الدكتور عطية: «أبرز الأعمال المنجزة لهذا العام بمنطقة المجازر هى استبدال أنابيب مياه المكثّفات التبخيرية بوحدات المجزرة الحديثة، وكذلك استبدال كامل ضواغط التبريد بتقنيات يابانية فائقة الأداء بمجزرتى المعيصم رقم 2، 3 المطوّرتين، وتحديث أجهزة الحماية بمحطات الجهد المتوسط بوحدات المجزرة الحديثة، فيما تم إجراء التجهيزات الكهربائية اللازمة لتوصيل مولّدات الطوارئ، وتبعه أيضا تطوير نظم التحكم والتشغيل لجنازير الغسيل والوزن الآلي».