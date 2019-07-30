شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام شاحنتين واحتراقهما فى محافظة جدة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المركز الوطنى للعمليات الأمنية فى السعودية، على حدوث اصطدام لشاحنتين واحتراقهما فى طريق "عمق" بمحافظة جدة، حيث نتج عنه عدد من الإصابات، وأدى الحادث إلى إعاقة الحركة المرورية، بحسب صحيفة "عكاظ السعودية".

وأضاف حساب المركز على «تويتر»، أنه تمت مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة، وجارى العمل على إعادة الطريق لوضعه الطبيعي.