شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..استئناف اجتماع اللجان الفنية بالمجلس العسكرى بالسودان و "الحرية والتغيير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى لقاء بين اللجان الفنية فى المجلس العسكرى بالسودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، استمر عدة ساعات، بإعلان تواصل اجتماعات اللجان اليوم الثلاثاء.

ويُشير استمرار اجتماعات اللجان الفنية إلى احتمال إرجاء اجتماع كان مقررا بين المجلس العسكرى وقوى "الحرية والتغيير"، يترقبه الشارع السوداني، حيث كان يُأمل أن يشهد إعلان التوصل إلى اتفاق حول وثيقة "الإعلان الدستوري".

وعقدت اللجان الفنية فى الجانبين، لقاء استمر عدة ساعات وانتهى فى وقت متأخر الليلة، بحضور الوسيط الأفريقى محمد الحسن ولد لبات، لمناقشة النقاط العالقة فى الوثيقة الدستورية.

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وفى ختام الاجتماع، قال ولد لبات، فى تصريح مقتضب، إن الاجتماع كان مثمرا وناجحا وسوف يستمر لإكمال ما تبقى من بنود فى الوثيقة الدستورية، لكنه لم يوضح مصير الاجتماع المرتقب بين المجلس العسكرى وقوى "الحرية والتغيير" المقرر.