رئيس الأركان المشتركة المكلف يلتقي الملحق العسكري السعودي

التقي الفريق إول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة المكلف الملحق العسكري السعودي وامتدح العلاقات الأزلية بين السودان والمملكة العربية السعودية ووصفها بالمتميزة والمتينة ..

جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه العميد الركن إبراهيم عثمان العمير الملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بالسودان والمنتهية فترة عمله بحضور خلفه العقيد الركن عبداللطيف بن عبدالله العماش..

وخلال اللقاء أشاد رئيس الأركان المشتركة المكلف بجهود العمير آبان فترة عمله بالسودان في دفع وتطوير علاقات التعاون العسكري والعمل المشترك بين البلدين معربا عن ترحيبه بخلفه .

من جانبه عبر العميد الركن إبراهيم العمير عن عميق شكره وإمتنانه للسودان وقواته المسلحة وقيادتها علي التعاون الذي وجده طوال فترة عمله متمنيا للبلاد دوام الأمن والإستقرار والتقدم والإزدهار.

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