حميدتي: زيارتي إلى مصر ناجحة وتشاورنا حول الأوضاع في السودان

وصف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي،الفريق محمد حمدان دلقو " حميدتي" زيارته إلى جمهورية مصر العربية بالناجحة، وجاءت في إطار التعاون المشترك والتشاور المستمر بين البلدين.

وقال حميدتي في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم عقب عودته مساء اليوم من القاهرة ، أنه قدم تنويرا للرئيس المصري، بشان بالأوضاع بالبلاد و المفاوضات بين "العسكري" وقوى اعلان الحرية والتغيير والحركات المسلحة.

وأكد حميدتي الاتفاق مع السيسي حول مصالح شعبي البلدين، وتنفيذ كل التزاماته تجاه السودان في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والمشروعات المشتركة.

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