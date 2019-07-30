دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على شاحن بقدرة 25W لهاتف Galaxy Note10+ 5G ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت أحدث التسريبات حول هاتف Galaxy Note10+ 5G المرتقب، والتي تؤكد على إطلاق الهاتف مع شاحن مميز بقدرة 25W فقط.

في تسريبات نشرت عبر 3C certification كشف عن تفاصيل مؤكده حول هاتف سامسونج Galaxy Note10+ 5G الذي يدعم تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 25W، حيث يظهر الهاتف بنموذج رقم SM-N9760 في التسريبات.

يأتي هاتف Galaxy Note10+ 5G بشاحن يدعم تقنية الشحن السريع مع قدرة 25W، وهي نفس قدرة الشحن المميزة لهاتف Galaxy Note10 بلس، إلا أن التسريبات تؤكد على أن هاتف سيدعم تقنية الشحن السريع من شاحن خارجي إختياري بقدرة 45W.

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لذا حتى مع مستوى التسعير المرتفع والمتوقع للإصدار Galaxy Note10+ 5G، إلا أن قدرة الشحن الأعلى ستكون متاحة للمستخدم بشكل إختياري للشراء بشكل منفصل.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تؤكد على شاحن بقدرة 25W لهاتف Galaxy Note10+ 5G ظهر على التقنية بلا حدود.