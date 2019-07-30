شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يهنئ نظيره المغربى بذكرى "عيد العرش" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، برقية تهنئة إلى محمد السادس ملك المملكة المغربية ، بمناسبة ذكرى احتفال المملكة المغربية بعيد العرش المجيد، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
وأعرب ملك البحرين فى البرقية عن أطيب تهانيه، لشعب المملكة المغربية الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار فى ظل قيادته، وأشاد ملك البحرين بعمق العلاقات الطيبة التى تربط البلدين والشعبين، وما تشهده من تطور ونمو.
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