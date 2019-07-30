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التحالف الدولى يستهدف خلية تابعة لداعش شرق سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم التحالف الدولى سكوت راولينسن، مقتل 5 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى جراء غارة فى شرق سوريا.

وقال راولينسن ، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، مساء الإثنين، :"شنت قوات التحالف غارة على خلية لداعش قرب البصيرة" فى ريف دير الزور الشمالى الشرقي.

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وأشار إلى أن الإرهابيين الذين قتلوا كانوا قد لعبوا دورا أساسيا فى تسهيل الهجمات فى المنطقة ضد القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء.

وأضاف المتحدث باسم التحالف أنه "بدعم من التحالف تم حتى الآن اعتقال أكثر من 200 من أعضاء داعش وتم ضبط 1.4 طن من الذخائر غير المنفجرة حتى الآن".

 

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