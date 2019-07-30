الإمارات مركز حيوي ولا تتمسّك بـ «المعاملة التفضيلية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أوضحت وزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات ستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلّق بالمقترح الأمريكي الخاص بمسألة المعاملة الخاصّة والتفضيلية، مبينة أن أي مقترح تتقدم به أية دولة عضو لابد من حصوله على موافقة كافة الدول الأعضاء في المنظمة.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن مبدأ مراعاة المصالح التجارية للدول النامية لا يشكل أهمية كبيرة للدولة بحكم وضعها كمركز تجاري حيوي في المنطقة، وأن منح الدعم الفني لأعضاء المنظمة هو أمر مهم ولكن لن يشكل إشكالية للدولة كونها قادرة على تمويل تلك البرامج.

جاء في بيان لوزارة الاقتصاد أمس أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مقترحين في منظمة التجارة العالمية، مفادهما أنه لا ينبغي للدول أن تعلن عن نفسها «كبلدان نامية»، لكي لا تستغل المرونات الممنوحة للدول النامية والأقل نمواً بموجب نصوص وأحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي تندرج تحت ما يسمى «بالمعاملة الخاصة والتفضيلية» (Special & Differential treatment S&D).

وتشير المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة عادة لفئة من النصوص القانونية في اتفاقيات المنظمة الحالية التي تعطي الدول النامية، من جانب واحد، مرونة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، ومن جانب آخر، تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية. وعادة ما تدرج نصوص المعاملة الخاصة والتفضيلية في أربع فئات هي: فترات طويلة لتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، والتدابير الساعية لزيادة فرص التجارة لهذه الدول، ونصوص تتطلب من كل أعضاء منظمة التجارة العالمية مراعاة المصالح التجارية للدول النامية، والدعم المقدم لمساعدة الدول النامية لبناء البنى التحتية لأعمال المنظمة، ومعالجة النزاعات، وتنفيذ المعايير الفنية.

ووفقاً لمقترح الولايات المتحدة، فإن عدم القدرة على التمييز بين الدول الأعضاء كدول نامية أو غير نامية - يضع مفاوضات منظمة التجارة العالمية على طريق الفشل، واستمرار عدم وجود عمل مؤسسي للمنظمة الأمر الذي من شأنه أن يضع منظمة التجارة العالمية في موقف العجز أمام التفاوض في التخصصات لمواجهة تحديات اليوم أو الغد.

وأضاف بيان وزارة الاقتصاد: «يكمن المقترح الأمريكي حول المعايير التي تميز بين بعض البلدان النامية من الحصول على المعاملة الخاصة والتفضيلية، وليس كونها دولة نامية، وحسب المعايير التي تضمنها المقترح فإن دولة الإمارات تندرج في تصنيفها خارج قائمة الدول التي تحصل على المرونات المتاحة في المعاملة الخاصة والتفضيلية في المنظمة».

وبيّنت وزارة الاقتصاد أن أي مقترح تتقدم به أي دولة عضو لابد من حصول ذلك المقترح على موافقة كافة الدول الأعضاء في المنظمة وذلك حسب ما يقتضيه نظام المنظمة، إضافة إلى أن هذا المقترح وفي حالة حصوله على موافقة الدول الأعضاء فإن دولة الإمارات لن تقف ضد هذا القرار وستدعم أي توجه تتفق عليه مجموعة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.