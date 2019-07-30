بريطانيا ترفض مبادلة الناقلات وكوريا ترسل وحدة بحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنذرت بريطانيا إيران، امس الاثنين، بأن عليها اتباع القواعد الدولية، والإفراج عن سفينة ترفع العلم البريطاني إذا كانت تريد «الخروج من الظلام»، وجددت رفضها لمبادلة الناقلة البريطانية المحتجزة بنظيرتها الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وأعلنت وصول البارجة الثانية إلى منطقة الخليج، وعزمها نشر المزيد من الجنود في المنطقة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، لقناة «سكاي نيوز» التلفزيونية «إذا كان الإيرانيون يريدون الخروج من الظلام، وتقبلهم كعضو مسؤول في المجتمع الدولي فإن عليهم الالتزام بنظام المجتمع الدولي المبني على القواعد». وأضاف «لا يمكنكم المضي في احتجاز سفن أجنبية بشكل غير قانوني».

وقال راب في مقابلة أخرى نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الاثنين، إن احتجاز الناقلتين ليس متكافئاً. وقال مشيراً إلى الناقلة الإيرانية التي احتجزتها بريطانيا «جريس -1 جرى اعتراضها لأنها انتهكت العقوبات وكانت تحمل النفط متجهة إلى سوريا وهذه معلومات المخابرات». وأضاف «كان من حقنا تماماً بموجب القانون احتجاز السفينة بالطريقة التي قمنا بها. السفينة «ستينا إمبيرو» احتجزت بشكل غير قانوني. هذا ليس نوعاً من المقايضة. الأمر يتعلق بالقانون الدولي، وبالالتزام بقواعد النظام القانوني الدولي، وهذا ما سنصر عليه».

وسُئل راب عما إذا كان يأمل بدعم أمريكي لقوة مهمات بحرية أوروبية اقترحتها بريطانيا لحماية الملاحة في مضيق هرمز، فقال إنه يرغب في رؤية نهج تقوده أوروبا لكن سيكون من المهم أن تحظى المبادرة بدعم الولايات المتحدة لتصبح «فعالة وقابلة للتطبيق».

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وأفاد موقع «سكاي نيوز» الإخباري، باعتزام حكومة المملكة المتحدة إرسال «عدد» من الجنود الإضافيين إلى قاعدة في البحرين الأسبوع الجاري. وقال، من دون الكشف عن مصدر هذه المعلومات، إن إرسال الجنود يهدف لدعم الجهود المبذولة لتعزيز الحماية البحرية للسفن التي تمر عبر الخليج بعد التوترات المتزايدة مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن سفينة حربية ثانية، هي السفينة دونكان، وصلت إلى الخليج لتنضم إلى السفينة مونتروز في دعم مرور السفن التي ترفع العلم البريطاني عبر مضيق هرمز.

ونشر «الحرس الثوري الإيراني»، امس الاثنين، تسجيل فيديو يظهر فيما يبدو أفراداً تابعين له يوجهون تحذيراً لسفينة حربية بريطانية ويطلبون منها الابتعاد خلال احتجاز ناقلة النفط البريطانية «ستينا إمبرو». ويحتوي التسجيل الذي نشرته وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء على لقطات لعملية احتجاز الناقلة، تظهر إنزال أفراد من الحرس الثوري على سطح السفينة من طائرة هليكوبتر، مع تركيب تسجيل صوتي على اللقطات.

من جهة اخرى، دعا القطاع الصناعي في ألمانيا إلى مشاركة الجيش الألماني في المهمة الأوروبية بالخليج. وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كيمبف، في تصريحات امس الاثنين: «ضمان ملاحة بحرية تجارية أمر بالغ الأهمية بالنسبة لدولة مصدرة وصناعية مثل ألمانيا»، مضيفاً أن الأمر يدور حول «مهمة دفاعية» لحماية قوة القانون الدولي، موضحاً أن الأمر يتعلق أيضاً بقضية التضامن بين الأوروبيين عبر انضمام ألمانيا لمثل هذه المهمة. وذكر كيمبف أن مضيق هرمز أهم طريق لنقل النفط والغاز على مستوى العالم، وقال: «نحو خمس الاستهلاك العالمي لمنتجات النفط يتم نقله عبر هذا المضيق»، مضيفاً أن المضيق يمثل أهمية كبيرة للتجارة مع الدول المطلة على الخليج.

إلى جانب ذلك، قالت صحيفة كورية جنوبية، امس الاثنين، إن سيؤول تعتزم الانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بوحدة بحرية تضم مدمرة للمساعدة في حماية ناقلات النفط خلال عبورها مضيق هرمز. وقالت صحيفة «مايكيونج» نقلاً عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه، إن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة «تشيونجاي» لمكافحة القرصنة والتي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال ربما مع طائرات هليكوبتر. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الحكومة تبحث سبل حماية سفنها في المنطقة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار. وقال رو جاي تشيون، نائب المتحدث باسم الوزارة خلال إفادة صحفية، امس الاثنين «من الواضح أن علينا حماية سفننا في عبور مضيق هرمز أليس كذلك؟ ولذلك ندرس الاحتمالات المختلفة». (وكالات)