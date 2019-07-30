الجيش اليمني يحرر مناطق جديدة في ماوية تعز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

استعاد الجيش اليمني سوق الثلوث في مديرية كتاف، وقام بتفكيك الألغام فيه. ويعد هذا التقدم الذي حققته عناصر الجيش هناك، تمهيداً لتحرير مركز كتاف، أكبر المراكز في محافظة صعدة.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني أمس الاثنين، تجمعات من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية رازح غربي محافظة صعدة. وأكد قائد اللواء السابع (حرس حدود) العميد بشير الشرعبي ل«سبتمبر نت»، أن مدفعية اللواء استهدفت عناصر ميليشيات الحوثي في قرية الصفراء الواقعة ما بين منطقتي الحصن وبني معين الاستراتيجيتين في مديرية رازح.

وأضاف: «إن استهداف عناصر الميليشيات جاء بعد رصد تحركاتهم، وكانوا يحاولون الهجوم على المواقع التي خسروها خلال الأيام الماضية القليلة». وأوضح العميد الشرعبي أن قوات اللواء السابع، أفشلت مخطط هجوم الميليشيات الانقلابية قبل أن تبدأ بمهاجمة المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني.

وأكد قائد اللواء السابع (حرس حدود) أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيات الحوثية، وتدمير آليات تابعة لها.

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ولفت العميد الشرعبي إلى أن أبطال اللواء السابع يتعقبون أي تحركات للانقلابيين، وأنهم على جاهزية تامة لاستهداف أي تحركات للميليشيات والتصدي لتسللاتها.

على صعيد متصل، واصلت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي، انتصاراتها الميدانية على حساب ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية الإيرانية، حيث تمكنت القوات من تحرير مناطق جديدة جنوب شرقي مديرية ماوية بمحافظة تعز، وذلك بعد مواجهات عنيفة ضد الحوثيين.

وقال مدير عام مديرية ماوية في تعز عبد العزيز الصراري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ): «إن قوات من الجيش الوطني القادمة من مديرية الحشا بمحافظة الضالع، التحمت مع أبناء مديرية ماوية في الأزارق وعزلتي باهر ومقيلان والهيت، وحررت مواقع وسلاسل جبلية مهمة في تلك المناطق وأهمها شوكان، وجبل ذيب، وهو ما اضطر ميليشيات الحوثي إلى التراجع نتيجة تلقيها ضربات موجعة».

وأشار إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية. ويأتي ذلك بينما اتهم المتحدث باسم عمليات تحرير الساحل الغربي، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، بالاستمرار في «صناعة الوهم وتسويق فشله، فيما يتستر على خروق الميليشيات الحوثية بحق اتفاقية السويد»، مؤكداً أن بنود الاتفاق تراوح مكانها.

وأكد وضاح الدبيش، في تصريحات صحفية، أن السلام هو الخيار الأول، ولكن القوات المشتركة على أهبة الاستعداد وفي كامل جاهزيتها لتحرير ميناء الحديدة (غربي اليمن)، بمجرد إعلان فشل تنفيذ الاتفاق.

وقال: «أمام ميليشيات الحوثي الانقلابية والإرهابية آخر فرصة، إما التنفيذ وفق مفهوم العمليات بالمرحلة الأولى، والانسحاب بسلام، وإما التنفيذ بالقوة، فكلا الخيارين أصبح متاحاً، ولا مفر لهم، إما سلاماً أو إجبارياً».