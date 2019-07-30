شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قتلى وتعليق الدراسة ب«شمال كردفان» السودانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365” وكالات

قررت لجنة أمن ولاية شمال كردفان، تعليق الدراسة بمرحلتي «الأساسي والثانوي» لجميع مدارس الولاية، وفرض حظر التجوال من التاسعة مساء وحتي السادسة صباحاً، في أربع مدن رئيسية هي: الأبيض، أم روابة، الرهد، وبارا، بعد ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في الأبيض إلى 8 قتلى، فيما طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي بالموافقة الفورية على اتفاق انتقالي نهائي بعد الحادثة.

وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة والي الولاية المكلف اللواء الركن الصادق الطيب، أمس، أحداثاً مؤسفة جرت صباح أمس الاثنين، بمدينة الأبيض.

وتشير وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إلى أن قرار تعليق الدراسة يأتي حفاظاً على أرواح الطلاب والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتم التعليق لحين إشعار آخر.

وقال الوالي ل«العربية»: «لقد شكلنا لجنة لتقصي الحقائق ولا نستطيع الآن تحديد من أطلق النار، حيث لم تكن هناك قوات أمنية في منطقة سوق الأبيض، حيث قتل المتظاهرون».

وأكد الوالي أن الوضع مستتبّ حالياً في الأبيض، مشيراً إلى أن الاحتجاجات تطورت وأصبحت هناك أعمال شغب، وشكلنا لجنة لتقصي الحقائق ولا نستطيع تحديد من أطلق النار على المحتجين.

وكانت لجنة الأطباء المركزية قد أعلنت على صفحتها في «فيسبوك» أسماء قتلى تظاهرات موكب الثانويات السلمي في الأبيض وهم: أحمد عبد الوهاب (طالب)، وحسان سعد (طالب)، ومحمد الفاتح (طالب)، وبدر الدين عبدالله (طالب) ومحمد سليمان (مواطن)، إلى جانب سقوط 21 جريحاً.

من جانبها، طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير، أمس، المجلس العسكري بالموافقة الفورية على اتفاق انتقالي نهائي بعد الحادثة.

ودعا أيضاً تجمع المهنيين السودانيين في بيان، الشعب السوداني إلى الخروج إلى الشوارع في كل أنحاء البلاد للتنديد بسقوط قتلى في الأبيض .

واستجابة للدعوة، سيّر عشرات المحتجين بمدينة ود مدني، أمس، موكباً سلمياً يندد بالحادثة.

ورفع المحتجون لافتات وشعارات تدين الاعتداء وتطالب بالقصاص والمسارعة إلى تسليم السلطة للمدنيين. واعتبر المشاركون، الحادثة، استمراراً لمنهج النظام المخلوع في قمع الاحتجاجات السلمية.

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من جانبه، طالب عضو الوفد المفاوض لقوى التغيير، صديق يوسف، المجلس العسكري بتسليم السلطة للحكومة المدنية دون الدخول في أية مفاوضات. ودعا يوسف في تصريح صحفي، إلى ضرورة محاسبة الجناة، ووقف الانتهاكات فوراً.

بدوره، اعتبر حزب المؤتمر السوداني في بيان، أن استمرار استباحة دماء وأرواح السودانيين والسودانيات، وقمع مظاهر التعبير السلمي الديمقراطي يضع البلاد برمتها على حافة الانهيار، وهو هدف تسعى إليه جهات عديدة تظن وهماً، بأنها قادرة على هزيمة الثورة.

وحمل المجلس العسكري والأجهزة الأمنية مسؤولية الدماء التي تسفك. وقال إن كل يوم تمر به البلاد وهي تعيش حالة السيولة والفراغ الدستوري، هذه، يجلب المزيد من المآسي والكوارث التي تقع على كاهل الأبرياء.

وقال إن هذه الجرائم لن تتوقف ما لم تنقل السلطة فوراً لسلطة مدنية انتقالية.

قالت مصادر أن وفد التفاوض عن قوى التغيير سيُغادر إلى اليوم الأبيض للوقوف مع الشعب عقب مقتل طلاب المدارس الثانوية.

وقال وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف سليمان عبدالجبار أن عدد الوفيات الكلي بلغ 184، جراء الأحداث منذ 19 ديسمبرالماضي وحتى الأول من يوليو الجاري، 30 وفاة بالولايات و154 بالعاصمة.

إلى ذلك، تستأنف اليوم الثلاثاء، في الخرطوم، المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري وقوى التغيير للتوقيع على الإعلان الدستوري تحت رعاية الوسيط الإفريقي، محمد الحسن لبات.

وقال القيادي في قوى التغيير، ساطع الحاج، إن المشاورات بين كتل التحالف، ما زالت مستمرة، للوصول إلى رؤية موحدة، حول وثيقة الإعلان الدستوري.

ونوّه باستقبال قوى التغيير للرؤى والملاحظات، حول الوثيقة، من الشخصيات الأكاديمية والمتخصصة، توطئة للانخراط في التفاوض المباشر مع المجلس العسكري اليوم.

ولفت إلى أن اللجان الفنية من قوى التغيير، والمجلس العسكري، اجتمعت أمس، لإبداء ملاحظاتها على مسودة الإعلان الدستوري، وصولاً إلى الصيغة النهائية المتفق عليها.

وبالمقابل قالت الوساطة الإفريقية في بيان، إنها ستدعو الطرفين لمفاوضات مباشرة للبت النهائي في المرسوم الدستوري.

وأوضح البيان أن التقيد بالمواعيد يفرضه استعجال البت النهائي في القضايا المدرجة بجدول الأعمال، تلبية لتطلعات الشعب السوداني وأصدقائه في إفريقيا والعالم، لتحقيق أهداف الثورة.