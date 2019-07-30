شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية لخيول الإمارات في نيوبري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن: أحمد عزت

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم،نائب حاكم دبي وزير المالية، أمس الأول سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيلة ال38، الذي احتضنه مضمار نيوبري العريق في المملكة المتحدة، وحقق المهرجان نجاحاً كبيراً على الصعيدين الفني والجماهيري.

وشهد السباق حضور كل منصور عبدالله خلفان بالهول، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة المتحدة، والشيخ عبدالله بن محمد آل خليفة نائب رئيس لجنة قفز الحواجز في اتحاد الفروسية في البحرين.

كما حضر السباق الذي يبلغ مجموع جوائزه 193 ألف جنيه استرليني، ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة المنظمة للسباق، والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير مضمار جبل علي، وأعضاء اللجنة المنظمة للسباق عبدالله الأنصاري ومسعود محمد صالح وتوفيق الداعوق، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الراعية والمساندة للحدث وعدد من الشخصيات البارزة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رضاه عن مسار تطور سباق دبي الدولي في نيوبري، الذي بات حدثاً بارزاً في برنامج سباقات الخيول العربية في بريطانيا، وربط سموه بين تطور السباق وانتقاله إلى نيوبري في العام 2003 بعد أن انطلق أولاً في كمبتون بارك في 1982.

وقال سموه في لقاء تلفزيوني مع قناة «دبي ريسينج»: «السباق أكمل 38 عاماً الآن، وكان القصد من تحويله إلى منطقة نيوبري فتح آفاق التطور أمامه من حيث ترسيخ وتوسيع اعتراف الجوكي كلوب البريطاني بسباقات الخيول العربية، وإتاحة فرص أكبر للاستقطاب الجماهيري، واستيعاب الخيول القادمة ليس فقط من بريطانيا؛ بل من مختلف أنحاء أوروبا.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مؤسس وراعي يوم دبي الدولي للخيول العربية، أن توقيت السباق في نهاية يوليو/ تموز يعد مناسباً للملاك الذين يأتون إلى بريطانيا في أشهر الصيف، ولبرنامج تدريب الخيول العربية المقيمة في أوروبا، ومن السهولة الحضور للمشاركة، ويتميز اليوم بأنه يوم كامل وحصري لسباقات الخيول العربية، وليس مجرد سباق وحيد، وبالتالي يتيح فرصاً متعددة لمختلف شرائح الخيل،وقال سموه إن سباقات الجائزة وانتشارها في 11 دولة حول العالم يوفّر مزيداً من الفرص للخيول في مقرها.

وفي باكورة سباقات الفئة الأولى في الحفل «الشوط الرابع»، حققت المهرة البلجيكية «كونشيت دي أي» لمالكتها بيتر ديكرس الفوز بلقب سباق مضمار جبل علي زعبيل إنترناشونال ستيكس الذي امتد لمسافة 1200 متر وبلغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف استرليني.

وعقب ختام الشوط سلّم المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، جائزة السباق للفائزين.

Advertisements

وفازت المهرة «بيان» لياس لإدارة السباقات المملوكة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بلقب شادويل حتا إنترناشونال ستيكس (ج 1)، في الشوط الخامس الذي بلغت مسافته 2000 متر للخيول في سن 4 سنوات فما فوق«مهرات وأفراس فقط»، وبلغ مجموع جوائزه 35 ألف جنيه إسترليني.

وفي افتتاح الحفل، حلقت المهرة «العزيزة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بلقب «طيران الإمارات بريمير» للتكافؤ الذي امتد لمسافة 1600 متر، وخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 12 ألف جنيه إسترليني.

وعقب ختام الشوط سّلم كريستوفر إدموند مدير خدمات المطارات في طيران الإمارات في لندن، جائزة البطولة إلى منصور عبدالله خلفان بالهول، والمدرب جيمس أوين والفارس كرولي.

وفي الشوط السابع «دبي للتطوير بريمير هانديكاب ستيكس» على مسافة 2400 متر، قدمت الفرس «ثمرات» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أداءً رائعاً بإشراف المدرب فيليب كولنجتون وقيادة الفارس فرانسويش برتراس.

وعقب ختام الشوط، قام ميرزا الصايغ وأحمد السويدي وعبدالله الأنصاري ومسعود محمد صالح، بتتويج الفائزين وتسلم السفير منصور بالهول الجائزة نيابة عن المالك.

وشهد الشوط الثامن والأخير مشاركة كثيفة بلغت 16 فرساً، لكن الفرس «بوب ستار» تمكنت من خطف بطولة الشوط البالغ مسافته 1400 متر على لقب سباق بنك الإمارات دبي الوطني، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 8 آلاف جنيه استرليني، وعقب نهاية الشوط قام راشد عبدالعزيز ميرزا نائبر رئيس بند دبي الوطني فرع لندن بتتويج الفائزين.

من جهة أخرى، أعرب ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ورئيس اللجنة المنظمة للحفل، عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حظي به سباق دبي الدولي للخيول العربية الأصيل، مؤكداً أن اسم الإمارات ارتقى إلى هامات السحب من خلال تنظيم مثل هذه الأحداث الدولية الناجحة.

وقال ميرزا الصايغ: حقق المهرجان نجاحاً استثنائياً يعود الفضل فيه إلى راعي مسيرة هذا السباق سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي قدم الكثير للخيول العربية على مدى أربعة عقود وأسس لها أفضل السباقات في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف الصايغ: مبادرة سموه بإقامة سلسلة متكاملة من السباقات التحضيرية للحفل أثبت صحتها اليوم من خلال المشاركة الكثيفة للخيول الأوروبية من الدول التي استضافت تلك السباقات التأهيلية وأفرزت نخبة مميزة من الخيول التي قالت كلمتها اليوم، ما انعكس إيجاباً على مستوى المنافسة الذي أشاد به راعي السباق وأثنى على الجودة النوعية للخيول ووفرتها العددية.

وأكد ميرزا الصايغ أن جمهور مضمار نيوبري استمتع بيوم استثنائي اجتمعت فيه كل عناصر التفوق والنجاح من خلال الإثارة الكبيرة الحاضرة في الأشواط أو الجوائز والفعاليات الاجتماعية والترفيهية المتنوعة التي اجتذبت الجمهور منذ وقت مبكر.