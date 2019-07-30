«ناشئة الشارقة» تنظم «الروبوت وبرمجته»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت «ناشئة الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، متمثلة في مركز ناشئة خورفكان، ورشة «الروبوت وبرمجته»، بالشراكة مع المؤسسة الاتحادية للشباب ضمن مبادرة الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات، وبالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب. أقيمت الورشة في جامعة الشارقة فرع خورفكان، وقدمها الناشئ خالد علي الشالوبي، أحد منتسبي مركز ناشئة خورفكان، ومن المتميزين في مجال الروبوت والبرمجة، وصاحب 14 براءة اختراع، ومبرمج إلكتروني في عدة لغات برمجية.

وشهدت الورشة حضور كل من د.راشد خميس عبيد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، وسالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، والعقيد سلطان سعيد الشحي مدير إدارة الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية، ود. علي عبيد الزعابي النائب الإداري بجامعة الشارقة فرع خورفكان، وعبد الحميد الياسي مدير إدارة رعاية الناشئة بناشئة الشارقة، وأحمد شاهين الحوسني مدير مركز ناشئة خورفكان، ود. فاطمة الشاعر أمين سر المجلس البلدي بخورفكان، وعدد من مديري مراكز ناشئة الشارقة، إضافة إلى مجموعة من الناشئة وأولياء الأمور، وعضوات من مجلس الشارقة للشباب، وطالبات جامعة الشارقة بخورفكان.

وقال أحمد شاهين الحوسني: جاء تنظيم الورشة انطلاقاً من الحرص على تعزيز التواصل والتعاون المشترك بين كل المؤسسات الحكومية والمجتمعية بمدينة خورفكان، إضافة إلى إلقاء الضوء على مواهب وإبداعات منتسبينا في المجالات كافة، خاصة في مسار العلوم والتكنولوجيا الذي أصبح مطلباً أساسياً للناشئة والشباب، بما يؤهلهم إلى مواكبة متطلبات سوق العمل.

واشتملت الورشة على مجموعة من المحاور تمثلت في التعريف بالروبوت وأنواعه، إضافة إلى استعراض الخط الزمني لتاريخه، ومبادرات الإمارات في الذكاء الاصطناعي. وقدم خالد الشالوبي لضيوف الورشة شرحاً وافياً للأجزاء التي يتكون منها الروبوت، والبرامج المستخدمة في برمجته لأداء مهام معينة، حيث تعرف الجمهور إلى واجهة برنامج EV3

، والأوامر الموجودة في المعالج، وتعرفوا إلى قائمة الأدوات ووظيفة كل أداة.

وشهدت الورشة تجاوباً ملحوظاً من الحضور عبر التفاعل مع الأسئلة التي قدمها الشالوبي حول التطلعات المستقبلية للروبوت، ومدى تفوق الذكاء الاصطناعي على ذكاء الإنسان، إضافة إلى التطبيق العملي للتعرف إلى مهارات تحريك الروبوت.