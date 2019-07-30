جونسون يطالب قادة أوروبا بتنازلات في قضية ال «بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، قادة الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن معارضتهم لإعادة التفاوض على اتفاق بريكست وسط انخفاض سعر الجنيه الاسترليني، وتزايد المخاوف من الخروج من الاتحاد بدون اتفاق.

ويرغب جونسون، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، في تغيير بنود الاتفاق الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي؛ ولكنه يصر على أنه سيأخذ بلاده خارج الاتحاد بدون اتفاق في حال الضرورة في 31 أكتوبر/تشرين الأول. وأكدت بروكسل أنها لن تعاود التفاوض على نص الاتفاق. وصرّح جونسون للصحفيين خلال أول زيارة له إلى إسكتلندا؛ لتأكيد وحدة المملكة في مواجهة مأزق الطلاق من الكتلة الأوروبية، «اتفاق الانسحاب ميت». وأضاف: «أنا واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق، ولكن من الصواب كذلك الاستعداد للخروج بدون اتفاق». ولم تعلن الحكومة بعد خطط جونسون لزيارة العواصم الأوروبية، وأشارت المتحدثة باسم الحكومة إلى أنه لن يزور تلك العواصم إلا إذا غيّرت بروكسل موقفها.

وخلال زيارته الأولى لإسكتلندا بعد تسلمه رئاسة الوزراء، زار جونسون قاعدة عسكرية قبل أن يلتقي بزعيم المحافظين الإسكتلنديين روث ديفيدسون، الذي يعارض الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

كما التقى رئيسة الوزراء الإسكتلنديّة نيكولا ستورجن، زعيمة الحزب الإسكتلندي الوطني المؤيد لأوروبا، والتي قالت: إن حكومة لندن تدفع البلاد نحو «كارثة».

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والأسبوع الماضي صرّحت ستورجن: إن إسكتلندا تحتاج إلى «خيار بديل» من استراتيجية جونسون حول بريكست.

وحذّر رئيس الحكومة الأيرلنديّة ليو فارادكار أيضاً من أن بريكست بلا اتفاق يمكن أن يدفع بمواطني أيرلندا الشمالية إلى «التشكيك في الاتحاد» مع بريطانيا.

وذكر تقرير صحفي، أن جونسون سوف يدشن أكبر حملة دعائية حكومية منذ الحرب العالمية الثانية في محاولة لحشد الدعم وراء خطته؛ لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة ديلي تلجراف عن مصادر حكومية لم تسمها القول: إن حكومة المحافظين الجديدة سوف تنفق 100 مليون جنيه استرليني (123 مليون دولار) على الدعاية خلال الثلاثة أشهر المقبلة. وكتبت رئيسة وزراء إسكتلندا، تغريدة قالت فيها، إن حجم التمويل المذكور للحملة «مضيعة مخجلة للأموال».

ويعارض العديد من نواب البرلمان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، ويمكن أن يحاولوا إطاحة الحكومة؛ لمنعها من ذلك، ما يعني إجراء انتخابات جديدة. (وكالات)