الجيش السوري يسيطر على بلدتين بعد معارك ضارية في ريف حماة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت قوات الجيش السوري تقدماً قرب محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، بعد سيطرتها على بلدتين خاضت فيهما على مدى أسابيع عدة معارك ضارية ضد الفصائل المسلحة بقيادة «جبهة النصرة»، وفق ما ذكر المرصد السوري، امس، فيما قتل خمسة عناصر من تنظيم «داعش» جراء غارة شنّها التحالف الدولي في شرقي البلاد، وفق ما أعلن متحدث باسمه، هي الأولى منذ إعلان القضاء على معقل التنظيم الاخير قبل أربعة أشهر.

وقتل ستة مدنيين، أمس الاثنين، بينهم متطوع من الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل)، في المنطقة، بحسب المرصد. وأورد المرصد أمس أنه «بعد معارك عنيفة مستمرة منذ الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران، تمكنت قوات الجيش السوري من السيطرة على بلدتي تل ملح وجبين في ريف حماة الشمالي». وأسفرت المعارك منذ مساء الأحد، عن مقتل 14 عنصراً من الفصائل المسلحة، فضلاً عن ثمانية عناصر من القوات الحكومية، وفق المصدر ذاته. وأكد الإعلام الرسمي السوري «إعادة السيطرة» على البلدتين. ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إن «الوحدات المشاركة بتطهير البلدتين نفذت عمليات نوعية استهدفت تجمعات المسلحين، ودمرت مقار قيادتهم وعتادهم القتالي وقطعت بنيرانها محاور تحركاتهم».

وواصلت قوات الجيش السوري وحليفتها روسيا، أمس، قصفها الجوي والبري لمناطق عدة تمتد من ريف حماة الشمالي إلى ريف إدلب الجنوبي. وقتل أربعة مدنيين، امس، جراء غارات روسية، واثنان آخران بقصف سوري على ريف حماة الشمالي، وفق المرصد. ونقلت وكالة انباء «تاس» الروسية عن مسؤول كبير بوزارة الدفاع قوله إن القوات الجوية الروسية ساعدت الجيش السوري في صد هجومين شنهما المسلحون في محافظة إدلب الأحد. ونسبت الوكالة للمسؤول قوله إن المسلحين نفذوا هجومين على مواقع للقوات الحكومية باستخدام الدبابات والعربات المدرعة يوم 28 يوليو/ تموز. وقال مسؤول عسكري روسي، أمس الاثنين، إن 110 جنود، و65 مدنياً قتلوا في سوريا في الأشهر الأربعة الأخيرة نتيجة هجمات المسلحين الذين يتمركزون في محافظة ادلب. وأضاف رئيس إدارة العمليات في وزارة الدفاع الروسية، الجنرال سيرجي رودسكوي، أن عمليات القصف من إدلب أدت أيضاً إلى إصابة 240 جندياً، و100 مدني، موضحاً أن المسلحين يواصلون محاولاتهم لشن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد القاعدة الجوية الروسية في «حميميم»، قرب اللاذقية. وحذر رودسكوي من أن المسلحين يحشدون قواتهم في المنطقة الشرقية الشمالية لمنطقة خفض التوتر في ادلب بهدف شن هجمات واسعة النطاق ضد القوات السورية.

من جهة اخرى، قال المتحدث باسم التحالف الدولي سكوت راولينسن «شنّت قوات التحالف غارة على خلية «لداعش» قرب البصيرة» في ريف دير الزور الشمالي الشرقي. وأدت الغارة، ليل الأحد الاثنين، إلى مقتل «خمسة إرهابيين لعبوا دوراً أساسياً في تسهيل الهجمات في المنطقة ضد القوات الأمنية والمدنيين الأبرياء»، وفق راولينسن. وتعدّ هذه الغارة، وفق المرصد السوري، أول غارة يشنّها التحالف في منطقة شرق الفرات منذ إعلان دحر التنظيم من آخر جيوبه قبل أربعة أشهر. (وكالات)